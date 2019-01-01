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الماديات تعرقل انتقال توفان إلى أرسنال

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اللاعب يفتح باب الرحيل عن مارسيليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير إعلامية أن أرسنال مهتم بضم فلوريان توفان، نجم مارسيليا، ولكن ارتفاع سعره يعرق إتمام الصفقة.

توفان واصل تألقه بقميص مارسيليا الموسم الماضي وسجل 16 هدفاً واستمر في التواجد ضمن صفوف المنتخب الفرنسي.

وقالت "سكاي" إن أرسنال يراقب توفان عن كثب وأرسل كشافيه لمشاهدته في أكثر من مناسبة بالموسم الماضي.

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وأفاد التقرير أن العائق هو مطالبة مارسيليا بمبلغ 50 مليون يورو لبيع الجناح الدولي، وهو ما يعد أزمة لأرسنال.

ويعاني أرسنال من قيود قواعد اللعب النظيف، ولا يملك ميزانية كبرى بسبب غيابه عن دوري أبطال أوروبا، بحسبما أكدت التقارير.

وحل أرسنال خامساً في ترتيب البريميرليج الموسم الماضي، مما يعني مشاركته في الدوري الأوروبي.

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