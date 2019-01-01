الليجا تعلن تعيين مديرًا جديدًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مايتي فينتورا تتولى المنصب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس عن تعيين مايتي فينتورا كمدير عمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقرها في دبي، فيما سيتولى فرناندو سانز المدير السابق، كمدير للعلاقات الدولية ومشروع سفراء أساطير الليجا.

وانضمت مايتي فينتورا إلى (لاليجا) في 2017، كمندوب لمكتب دولة الإمارات، ضمن شبكة لاليغا الدولية، وهو المشروع الذي يدعم خطط التوسع الدولي ل(لاليجا)، من خلال إرسال فريق من المواهب الدولية إلى مواقع استراتيجية تكون مهمتهم فيها المساعدة على تعزيز قيمة العلامة التجارية ل(لاليجا) على المستوى الدولي، وتحقيق اهتمام أكبر بالدوري، وأيضاً إيجاد فرص أعمال سواء ل(لاليجا) أو أنديتها على حد سواء.

وعلى مدار العامين الماضيين، أدارت فينتورا العديد من المشاريع المؤسسية، الرياضية والاجتماعية والتعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تنمية الأعمال، وإبراز المواهب المستقبلية والقيادية الجديدة، من خلال استخدام كرة القدم كرياضة تطويرية لتحقيق هذه الأهداف. ومن الأمثلة، إطلاق أكاديميات لاليغا في دولة الإمارات والأردن، إطلاق أول مشروع يركز على السيدات في الكويت، المشاريع الاجتماعية التعليمية في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، ومشاريع مع اتحادات ومؤسسات في كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتلك لاليغا روابط مميزة مع دولة الإمارات، بداية من عام 2013، حينما تم فتح مكاتب الرابطة في دبي، كأول مكتب دائم خارج إسبانيا.

وعلقت مايتي فينتورا، وقالت: لاليغا تعد المسابقة الدولية الأكثر شعبية في المنطقة، ولدينا فرصة كبيرة لمواصلة تقوية حضورنا الدولي وأيضاً التواصل مع المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنا متشوقة للغاية لأكون جزء من هذا الفريق، لأنني اعتقد أن أمامنا مستقبل مشرق للغاية في هذا المكان من العالم.

وعلق فرناندو سانز، وقال: نحن متشوقون للغاية أن مايتي فينتورا، بخبرتها المكثفة وعملها الشاق في العامين الماضيين للمساعدة على تحقيق النمو ل(لاليجا) في هذه المنطقة، ستقود عجلة القيادة في أحد أكثر أسواق لاليجا الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنا متفائل أن هذا الانتقال سيمثل خطوة مهمة في تطور المسابقة في المنطقة.

يذكر أن (لاليجا) تمتلك 9 مكاتب دولية حول العالم، منها: نيويورك، جنوب أفريقيا، نيجيريا، سنغافورة، الهند، الصين والمكسيك، بالإضافة إلى 45 مندوباً يمثل الدوري الإسباني.