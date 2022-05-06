اللون الأصفر يُرهب الاتحاد والنصر

يستعد فريقي الاتحاد والنصر للعودة للظهور من جديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة طويلة من التوقف، بسبب توقف منافسات الدوري خلال شهر رمضان.

النصر سيواجه نظيره الشباب مساء اليوم الجمعة، بينما سيلعب الاتحاد مباراته أمام الفتح مساء اليوم، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأرجنتيني ميجيل روسو؛ المدير الفني لفريق النصر مباراة الشباب، محذرًا لاعبيه من الحصول على بطاقات صفراء، خاصة 5 لاعبين قد يغيبون عن مباراة الرائد المقبلة حال حصولهم على بطاقة صفراء.

وتضم قائمة النصر المهددة بالغياب عن مواجهة الرائد بالجولة 27 كلًا من: "منصور الشمري، سلطان الغنام، أنسيلمو، علي لاجامي، جلال الدين ماشاريبوف".

ويواجه النصر نظيره الرائد بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة القادم 13 مايو الجاري.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الروماني كوزمين كونتر المدير الفني للاتحاد مباراة الفتح، وهناك 4 لاعبين أساسيين مهددين بالغياب عن مباراة الهلال المهمة، بالجولة 27 بالدوري السعودي للمحترفين.

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كونترا حذر أيضًا لاعبيه بعدم الحصول على بطاقات صفراء، على رأسهم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي رومارينيو والبرتغالي أندري فيليب، والمدافع زياد الصحفي.

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وهي المواجهة التي قد يحسم فيها العميد لقب الدوري لصالحه.