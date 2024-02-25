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كاد النصر أن يقع في فخ الشباب ويفقد نقطتين من مواجهته في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي لولا هدف قاتل في الدقيقة الـ86 من نجمه أندرسون تاليسكا.

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اللقاء الذي انتهى بفوز النصر على مستضيفه بنتيجة 3-2 كان الأصعب على زملاء كريستيانو رونالدو في دوري روشن هذا الموسم، إذ ظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة وكاد الشباب مرارًا أن يصل للتعادل لولا وليد عبد الله وشيء من التسرع في اللمسة الأخيرة.

رونالدو كان قد تقدم للنصر من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ21، لكن يانيك كاراسكو تعادل لليوث بنفس الطريقة في آخر لحظات الشوط الأول، ومع بداية الفترة الثانية تقدم تاليسكا للأصفر من جديد لكن كارلوس جونيور أعاد اللقاء لنقطة الصفر من جديد عند الدقيقة الـ67 بعد ضغط هائل من الشباب وعديد الفرص الضائعة.

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تاه النصر في الملعب قليلًا عقب هدف التعادل وشدد الشباب من ضغطه للوصول لهدف النقاط الثلاثة، لكن تمريرة ممتازة من عبد الله الخيبري ولمسة نهائية رائعة من تاليسكا اغتالت أحلام الليوث ووضعت العالمي في المقدمة مجددًا.

حاول الشبابيون الوصول لهدف التعادل بقوة في الدقائق الأخيرة لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل وقد زادت أوجاعهم بطرد الحكم للمهاجم عبد الله رديف في آخر لحظات اللقاء.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 52 نقطة وجمد رصيد الشباب عند النقطة الـ24.

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