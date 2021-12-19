اللعب مع الكبار .. فيفا تنتفض غضبًا من تحالف أوروبا وأمريكا!

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى إنهاء مساعي الاتحاد الأوروبي والأمريكي الجنوبي للتعاون سويًا والمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي أعلن توقيعه اتفاقية مع اتحاد أمريكا الجنوبية يقتضي بمشاركة منتخبات القارة في بطولة دوري الأمم الأوروبية بداية من عام 2024 حتى 2028.

الاتفاق أيضًا يقتضي خوض مباراة ودية بين بطل يورو 2020 (إيطاليا) وكوبا أمريكا 2021 (الأرجنتين) على ملعب ويمبلي في توقف يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يرفض هذا الاتفاق في اجتماع الغد، الإثنين، بين أعضائه والذي سيكون عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أنّ الاتحادين الأسيوي والأمريكي الشمالي (كونكاكاف) يرفضان وجود أي تحالف بين يويفا وكونميبول، كما أنّ فيفا تخشى أن ينقسم الاتحادات المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أنّ القلق الحقيقي للاتحاد الدولي يرجع إلى رفض يويفا وكونميبول فكرة خوض كأس العالم مرة كل سنتين، والاتفاق المعلن بينهما جاء كرسالة لتأكيد التعاون المشترك ضد قرارات فيفا.

جدير بالذكر أنّه من المتوقع دراسة مشروع خوض كأس العالم مرة كل عامين في الاجتماع المقرر إجرائه غدًا.