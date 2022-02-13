"اللعب أمام جيمس ميلنر أصعب من ميسي!"

زعم نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، باتريس إيفرا، أن اللعب أمام جيمس ميلنر أصعب من مواجهة ليونيل ميسي.

إيفرا التقى بميسي في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع مانشستر يونايتد، ورغم تفوق البرغوث الكاسح، إلا أنه يعتبر أن ميلنر أصعب.

نجم ليفربول لطالما كان ندًا لإيفرا خصوصًا عندما لعب كظهير أيمن في مانشستر سيتي على مدار سنوات طويلة، وبعدها مع ليفربول.

إيفرا في حديث إعلامي قال "لقد لعبت أمام ميسي عدة مرات، لن أقول أنه من السهل مراقبته، ولكن يمكنني التعامل معه".

كما أضاف "عندما يذهب إلى العمق يكون أكثر خطورة لأنه من هناك يمكنه الانعطاف يمينًا ويسارًا".

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وعند سؤاله عن أصعب من واجهه، قال "جيمس ميلنر، لأنه سيحبطني! سوف يتبعني في كل مكان وسوف يتحداني في الهواء".

وأتم "في بعض الأحيان كنت أقول له دعني وشأني اذهب وهاجم! بالنسبة لي أكثر من أحبطني كان جيمس ميلنر".

الجدير بالذكر أن ليفربول يعمل حاليًا على تجديد عقد ميلنر بناء على رغبة يورجن كلوب، ورغم بلوغه السادسة والثلاثين من عمره.