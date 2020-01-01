اللجوء لمبابي والاستعانة بميسي .. كيف يتعامل ليفربول مع بيع صلاح أو ماني؟

مهمة صعبة أمام المدرب الألماني يورجن كلوب

الحديث بدأ يتصاعد عن إمكانية رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن ليفربول، وبالتحديد الدولي المصري، الذي خرج مؤخرًا للحديث عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

الطرق تبدو مغلقة أمام استمرار صلاح وماني معًا بفريق واحد، حيث تزداد الشكوك حول أزمة حادة بين الثنائي خلف الكواليس، تظهر عندما يجلس أحدهما على دكة البدلاء.

يورجن كلوب يحاول تهدئة الموقف في كل مرة يتحدث فيها إلى وسائل الإعلام، صلاح يخرج غاضبًا من تبديله ضد برايتون ليقوم الألماني بالتقليل من أهمية الواقعة، وماني يفعل نفس الشيء ضد كريستال بالاس ورد الفعل يظل كما هو.

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وبعيدًا عن دبلوماسية كلوب في وسائل الإعلام، فإن طرح هذه الفكرة الآن أصبح منطقيًا، بوجود أنباء حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة كذلك مهدد بخسارة نجمه الأول ليونيل ميسي، ومن الصعب عدم استبداله بلاعب على أعلى مستوى، وصلاح يبدو من أقوى المرشحين لخلافة المهاجم الأرجنتيني.

ولكن كيف يتعامل ليفربول مع التخلي عن صلاح أو زميله ماني؟

الحل في باريس

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يعتبر الحل الأنسب في حالة رحيل أي منهما، وذلك بسبب العديد من العوامل التي تصب في صالح نجم باريس سان جيرمان.

مبابي يمتلك مرونة اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، أو حتى كمهاجم صريح، لذلك يصلح كبديل لأي من صلاح أو ماني.

الفرنسي يبلغ من العمر 22 سنة فقط، حيث يصغر الثنائي المصري والسنغالي، ويمكنه خدمة ليفربول لسنوات طويلة، بل يمكن للنادي الاستفادة منه ماليًا في المستقبل.

المشكلة تأتي في سعر اللاعب، حيث تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، مما يعني حاجة الريدز لإضافة بعض الأموال من بيع صلاح أو ماني من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي.

الأزمة الأخرى تأتي في المنافسة الشرسة على ضم اللاعب، من برشلونة وريال مدريد، خاصة الأخير الذي يخطط بشتى الطرق للحصول على خدمات المهاجم الشاب.

الخيار الأنسب في حالة ضم مبابي، هو التخلي عن ماني، ليلعب الفرنسي بجانب صلاح وفيرمينو مع تواجد ديوجو جوتا كخيار بديل.

نيمار يبدو كذلك كخيار متاح أمام كلوب على الجانب الأيسر لو أراد بيع ماني، لكن قيمة الدولي البرازيلي مرتفعة جدًا وعمره اقترب من 29 سنة، لذلك قد لا يناسب طريقة ليفربول في الانتقالات.

ميسي بديلًا لصلاح؟

ربما يبلغ النجم الأرجنتيني من العمر 33 سنة، ولكن ميسي يظل ميسي ويمكنه التألق مع ليفربول لسنوات طويلة في حالة رحيله عن برشلونة.

أشهر قليلة فقط تفصلنا عن نهاية عقد اللاعب مع النادي الكتالوني، ولا توجد أنباء قوية حول توقيعه على عقد جديد للاستمرار مع الفريق.

اهتمام كبير من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر، وربما ينضم لهم ليفربول في حالة خسارة صلاح على وجه التحديد.

راتب ميسي ربما يمثل مشكلة، لكن ميزة التعاقد معه بالمجان في الصيف، تتيح لليفربول الفرصة لتلبية طلباته المالية دون وجود أي مشاكل بعد التخلي المحتمل عن صلاح.

ثلاثية ميسي وفيرمينو وماني يمكنها غزو البريميرليج، مع وجود جوتا على دكة البدلاء، خطوة تجعل هجوم ليفربول في أمان لفترة طويلة.

إنعاش مسيرة ديبالا

المهاجم الأرجنتيني يعاني كثيرًا في يوفنتوس، تزامنًا مع تعثر مفاوضات التجديد مع النادي الإيطالي، وقيمة التعاقد معه لن تكون كبيرة.

ديبالا قد يأتي مكان صلاح، ولكنها ستكون مجازفة بكل تأكيد، نظرًا للهبوط الشديد في مستوى اللاعب الفترة الأخيرة، ولكنها فكرة قد تستحق التجربة.

خيار آخر قد يمكن طرحه لكنه يبدو مستبعد، وهو الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يعاني مع برشلونة منذ انتقاله للفريق الكتالوني.

الحلول على الجناح الأيسر تبدو محدودة لليفربول، وذلك لو أراد كلوب التخلي عن ماني، إلا إذا قرر التعاقد مع لاعب آخر أقل قوة من الدولي السنغالي.

ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس يعتبر من المرشحين، ولكنه قد لا يثير اهتمام جماهير ليفربول التي لن تتحمس سوى لأحد النجوم الكبار.

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الجناح الإيفواري كذلك ربما لا يناسب كلوب، الذي يميل للعب المباشر بدلًا من المراوغات والمهارة الفردية غير المثمرة، لذلك يظل مبابي هو الخيار الأفضل مع ميسي.

وفي النهاية سنجد أن بيع صلاح أو ماني قد لا يعني نهاية ليفربول، ولكن وقتها سيجب على كلوب اختيار الأنسب له ولناديه من كل الجهات.