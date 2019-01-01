اللجنة الوطنية للتحكيم تنفى انسحاب السرايري من إدارة مباراة السوبر التونسي

الأزمات تحاصر السوبر التونسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكدت اللجنة الوطنية للتحكيم التونسية، أن الحكم التونسي يوسف السرايري لم ينسحب من إدارة مباراة السوبر التونسي.

واعترضت إدارة نادي الأفريقي التونسي، على السرايري، وأجرت اجتماعاً أمس لبحث التهديد بعدم خوض اللقاء أمام الترجي.

وأكدت اللجنة الوطنية التونسية، ثقتها في الحكم التونسي وكذلك بقية الحُكام التونسيين.

ويقام السوبر التونسي للمرة الأولى منذ 8 عامًا، بعد غياب ليجمع بين الترجي بطل الدوري والأفريق بطل الكأس.

رسميًا - الاتحاد القطري يتسبب في تأجيل السوبر التونسي

وتأجل اللقاء بناءً على طلب الاتحاد القطري لكرة القدم والذي كان مقرر إقامته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة القطرية، الدوحة، بملعب الغرافة.

يا بخت نادي @AlsaddSC بلاعبيه 👌



📸 هذه الصورة تحتوي على اثنين من أرقى لاعبي وسط الميدان الإسبان ✨

إلي جانب أبطال آسيا ومستقبل الكرة القطرية 🇶🇦 @akramafif_ وقائد المنتخب القطري @hassanalhaydos

والسفّاح الجزائري بغداد بونجاح 🚀 pic.twitter.com/HGQfoKWboz — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وتأجل اللقاء بسبب أمور تنظيمية وإدارية حسب بيان الاتحاد القطري لكرة القدم، دون تحديد موعد جديد للمباراة.