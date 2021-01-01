اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تكشف عن رجل مباراة الأهلي والدحيل

الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية المقامة في قطر، عن رجل مباراة الأهلي والدحيل والتي أقيمت على ملعب "المدينة التعليمية".

الأهلي تمكن من خطف الفوز على الدحيل بهدف دون رد، أحرزه حسين الشحات جناح الفريق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى أصحاب الأرض.

وكشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عن فوز أيمن أشرف مدافع الأهلي، كرجل مباراة الأهلي والدحيل في الدور الثاني من البطولة.

أيمن أشرف ساهم بشكل كبير في التصدي لمحاولات الدحيل خلال المباراة خاصًة في النصف الثاني منها والذي شهد ضغط قوي من أصحاب الأرض.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخ كأس العالم للأندية، وتأهل لنصف النهائي هذه المرة لمواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل يوم 8 فبراير الجاري، على ملعب " أحمد بن علي المونديالي " في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.