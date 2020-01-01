اللجنة المنظمة للسوبر الإفريقي تكشف تفاصيل مواجهة الزمالك والترجي

الزمالك يواجه الترجي التونسي في السوبر الإفريقي

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي، بين الزمالك والترجي التونسي، تفاصيل اللقاء الذي سيجرى في العاصمة القطرية الدوحة.

الزمالك بطل كأس الكونفدرالية يلتقي بصاحب التتويج بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة المقبلة في لقاء السوبر الإفريقي.

وكشفت اللجنة المنظمة للقاء السوبر بين الترجي التونسي والزمالك، عن موعد المران الرئيسي للفريقين وتفاصيل اللقاء والاجتماع الفني.

المزيد من الفرق

وأكدت اللجنة أن في حالة التعادل السلبي بين الفريقين سيتوجه الطرفين مباشرة إلى ركلات الترجيح وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشارت اللجنة أن التدريب الرئيسي للترجي التونسي على ملعب اللقاء سيكون الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً، بينما يخوض الزمالك مرانه في الثامنة والربع وسيتم فتح التدريب للإعلام لمدة 15 دقيقة.

اقرأ أيضًا - رسميًا - تعديل موعد لقاء الأهلي والمصري بسبب مواجهة الزمالك والترجي

ويعقد الاجتماع الفني بين الفريقين يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة صباحًا للاتفاق على التفاصيل بين الفريقين قبل اللقاء.

واختتمت اللجنة بأن طاقم حكام اللقاء سيخوض تدريباته في أكاديمية أسباير، رفقة أطقم حكام الاتحاد القطري لكرة القدم.