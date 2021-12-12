اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف عن أكثر مباراة مبيعًا للتذاكر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 المقامة في قطر حاليًا، عن المباراة الأكثر مبيعًا للتذاكر، خلال البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

واقتربت بطولة كأس العرب على نهايتها، حيث بدأت يوم 30 نوفمبر الماضي، وستقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري.

اللجنة المنظمة لكأس العرب عقدت مؤتمرًا صحفيًا، حيث أكد السيد جاسم الجاسم نائب رئيس العمليات لبطولة كأس العرب، على أنه تم بيع 476 ألف تذكرة مع ختام دور الربع نهائي للبطولة.

وجاءت أكبر نسبة مبيعات للتذاكر خلال دور المجموعات، مباراة مصر والجزائر، وأما عن دور الربع نهائي، فقد حققت مباراة قطر والإمارات أعلى نسبة مبيعات.

الجاسم أشار إلى أن الأدوار المقبلة نصف النهائي والنهائي بكأس العرب، شهدت أيضًا مبيعات كبيرة، خاصة النهائي الذي اقتربت تذاكره من النفاد.

مباراة مصر والجزائر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولكن حسم الفراعنة حسموا صدارة المجموعة الرابعة باللعب النظيف، وفاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف دون رد بربع النهائي.

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ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره التونسي في نصف النهائي، على أن يلعب منتخب قطر أمام الجزائر، من أجل تحديد طرفي نهائي البطولة.