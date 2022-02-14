"اللاعبون يتحكمون في مانشستر يونايتد، وما يحدث هراء"

يرى جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الفوضى التي يعيشها "الشياطين الحمر" خلال الموسم الحالي ترجع إلى اللاعبين، وليس رالف رانجنيك المدير الفني.

يونايتد خسر نقطتين جديدتين في صراع المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، بعد أن تعادل أمام ساوثامبتون بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد فريق "أولد ترافورد" 40 نقطة في المركز الخامس.

ويصر جاري نيفيل على عدم مسؤولية رانجنيك، الذي يعمل في منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، على تراجع الأداء.

ماذا قال نيفيل؟

ويشعر نيفيل أن عمل النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد السابق، قد تم تخريبه من قبل مجموعة من اللاعبين الذين يفتقدون إلى الجرأة.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا يمكنك وضع إصبعك على شيء واحد عندما تشاهد مانشستر يونايتد هذه الأيام، كل يوم يبدو كأنه مسلسل تلفزيوني".

وأضاف: "تسمع أن اللاعبين يريدون ماوريسيو بوتشيتينو، ثم أن كريستيانو رونالدو سيرحل".

وتابع: "لقد وصل الأمر إلى نقطة لم تعد تشعر فيها بأن الأمر متروك للمدرب بعد الآن، كان سولشاير يتلقى الكثير من الانتقادات في بداية الموسم، وفقد وظيفته، ويقال الآن إن رالف رانجنيك ليس جيدًا بما يكفي، لأنه مدير رياضي وليس مدربًا".

وأكمل: "هناك مشكلة تتعلق بالثقة، ولكن هناك أيضًا مشكلة في عقلية الاعتذار، وعدم النظر إلى الصورة الأكبر التي تؤدي إلى خلق فريق رائع، ومحاولة استعادة لقب الدوري الإنجليزي".

وأردف: "تبدو الأمور خاملة في يونايتد، ولا يبدو أن اللاعبين يتمتعون بالجودة التي تمكنهم من متابعة المباريات، يجب تغيير شيء ما بسرعة كبيرة".

ماذا قال نيفيل عن فكرة وصول بوتشيتينو إلى يونايتد؟

ذكرنا في "جول GOAL" سابقًا أن مسؤولي مانشستر يونايتد حددوا ماوريسيو بوتشيتينو ليكون مدرب الفريق الجديد، عندما ينتقل رانجنيك إلى منصب المستشار الفني في نهاية الموسم.

ولا يعارض نيفيل تعيين مدرب باريس سان جيرمان، لكنه يؤكد على أهمية أن يكون مجلس الإدارة هو من يتخذ القرارات وليس اللاعبين.

وقال: "إذا كان بوتشيتينو هو اختيار مجلس الإدارة، فعليهم تعيينه، لكن لا ينبغي لهم ذلك بناءً على رغبة اللاعبين".

وأضاف: "أنا أكره أن أعتقد أنهم ولو لثانية واحدة سيستمعون إلى اللاعبين في غرفة الملابس".

وأكمل: "لديهم آلات علاقات عامة كبيرة، ومثلها في وسائل التواصل الاجتماعي ووكلاء، لقد ظلوا جيدين لبضعة أشهر، لكن الأمر لم يعجبني".

واختتم نيفيل: "في الوقت الحالي، اللاعبون يعتنون ببعضهم البعض، ويفكرون في من يريدون ليكون المدرب التالي، كل هذا الهراء يحدث خلف الكواليس في مانشستر يونايتد".

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