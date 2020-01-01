الكويكبي: استعدادنا لمواجهة الهلال كان عاديًا وسنعود بالثلاث نقاط

الاتفاق يستعد لمواجهة الهلال بالدوري السعودي.

أكد محمد الكويكبي، لاعب فريق نادي الاتفاق، على أن زملائه اللاعبين جاهزين لمواجهة الهلال، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، في المباراة المقرر لها يوم السبت.

الهلال سيواجه الاتفاق مساء يوم السبت، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب محيط الرعب بالعاصمة السعودية الرياض.

الكويكبي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "استعدادنا لخوض مباراة الهلال خلال الأسبوع الماضي، مثل أي مباراة وسنعمل للعودة من الرياض بالثلاث نقاط".

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وفي نفس السياق، قال أحمد المالكي مساعد مدرب الاتفاق: " لاشك بأننا سنلعب مباراة مهمة جداً مع الهلال، الذي يعد فريقاً شرساً ومتمرساً في ملعبه كما يمتلك الإمكانيات الفنية العالية".

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أحمد المالكي تابع: " نحن جاهزون للمباراة من جميع النواحي، فالروح المعنوية عالية مع الجاهزية النفسية والبدنية والذهنية، وبإذن الله نقدم مباراة مميزة، وهدفنا مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بحول الله".

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني، بفارق 3 نقاط، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 26 نقطة.