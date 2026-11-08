"اشترط سحب التنظيم من الكويت" .. حقيقة رفض كريستيانو رونالدو المشاركة في كأس السوبر السعودي

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هل رفض الدون اللعب في الكويت؟

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لا يهدأ أبدًا الجدل والقيل والقال حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، إذ لم ننته بعد من كواليس اعتزاله الدولي مؤخرًا بشكل مفاجئ لمدربه جورج جيسوس، حتى ظهرت أنباء حول رفضه خوض كأس السوبر السعودي في دولة الكويت!

ما القصة؟

فازت دولة الكويت بحق استضافة كأس السوبر السعودي 2026-27، حيث مقرر أن يقام في الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر المقبل.

ويشارك في البطولة النصر بقيادة صاروخ ماديرا بصفته بطل الموسم الماضي من دوري روشن السعودي (2026-27)، بجانب كل من الأهلي، القادسية والخلود.

لكن ظهر علينا حساب "+90"، زاعمًا رفض رونالدو المشاركة في النسخة المنتظرة من السوبر السعودي، مشترطًا على المسؤولين تغيير البلد المضيف؛ الكويت.

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حقيقة الأمر

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل حقيقة ما يتردد، نافيًا تمامًا أن يكون كريستيانو رونالدو قد تحدث بشأن إقامة البطولة في الكويت.

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وكتب المريسل عبر حسابه على منصة "إكس"، بحسب مصدر وثيق: "لا صحة للخبر المتداول بأن كريستيانو رونالدو يرفض الذهاب للكويت للعب بطولة السوبر. رونالدو سيتقدم البعثة التي ستلعب البطولة بإذن الله".

جدل زيارات رونالدو مع النصر

الجدل في هذا الشأن لم يترك الدون منذ انضمامه للنصر في شتاء 2023، إذ ارتبط بدول كالعراق تحديدًا.

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رونالدو لم يلعب نهائيًا مع العالمي في العراق رغم خوض أكثر من مباراة قارية أمام فرقه، وهو ما أثار غضب الإعلامي العراقي، لكن الأسباب المعلنة بشكل رسمي ترجع الاستبعاد من تلك الرحلات إلى أسباب صحية تارةً ولإراحته تارةً أخرى.

كذلك ارتبط الجدل لفترة ما بدولة إيران، لكن رونالدو خاض بالفعل مواجهة أمام بيرسبوليس في طهران في 2023، وإن غاب بعدها عن الحضور.