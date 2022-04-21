الكويت في المقدمة .. الاتحاد السعودي يدرس إقامة السوبر خارج المملكة

يبدو أن النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي، في طريقها للتنظيم خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل وجود اتجاه داخل اتحاد كرة القدم لإقامتها بالخارج.

الكويت في مقدمة الدول المرشحة لاستضافة السوبر السعودي

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس إقامة كأس السوبر السعودي الموسم القادم، في إحدى دول الخليج.

وأكدت الصحيفة على أن دولة الكويت في مقدمة المرشحين لاستضافة السوبر السعودي، حيث سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة خلال الفترة القادمة.

وتوج الهلال بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ما هو نظام كأس السوبر السعودي الجديد؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد خلال شهر فبراير الماضي نظامًا جديدًا لبطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بمشاركة 4 فرق بدلًا من 2 فقط.

بطولة كأس السوبر السعودي ستقام بمشاركة بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ووصيفه، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.

وتقام البطولة من 3 مباريات فقط؛ بواقع مباراتي نصف النهائي، وأيضًا المباراة النهائية، أسوة بكأس السوبر الإسباني ونظامه الجديد. اقرأ التفاصيل

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