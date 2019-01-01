الكونفدرالية - نتائج إيجابية للأندية العربية في ذهاب ملحق دور الـ32

جميع الأندية العربية تحقيق نتائج إيجابية رائعة في ملحق دور الـ32

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استكملت اليوم مباريات ذهاب ملحق دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد، حيث شهد 3 مباريات مشاركات عربية.

وضع فريق حسنية أكادير المغربي قدمًا في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بعد الفوز على فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي، بهدف دون رد في مباراة الذهاب.

سجل هدف المباراة الوحيد زهير الشاوش بالدقيقة 72 من زمن المباراة، ليقود الفريق المغربي لتحقيق فوزٍ مهمٍ.

⭕️ نهاية المباراة بالتعادل السلبي



الزمالك يعود من المغرب بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل لدور الـ16 من كأس الكونفدرالية الإفريقية ✔️ pic.twitter.com/UxIFM3eK4S — جول مصر (@goaleg) January 13, 2019

وفاز النصر الليبي على ساليماتا البوركيني بهدف دون رد، في انتصار غير مريح على أرضه، قبل مباراة العودة المقرر لها الإسبوع المقبل.

وحقق الهلال السوداني انتصارًا هامًا ومريحًا على نظيره موكورا سبور الروندي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في السودان.

ويسعى الهلال لتفادي الخسارة بفارق 3 أهداف على الأقل، من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.