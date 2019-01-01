الكونفدرالية – تأهل الرجاء والصفاقسي ونصر حسين داي إلى دور المجموعات

نهاية مباريات دور الـ 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت منذ قليل مباريات، إياب دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت تأهل الرجاء والصفاقسي ونصر حسين داي إلى دور المجموعات.

حسم الرجاء، مباراته امام افريقيا ستارز الناميبي بهدف نظيف، عن طريق بدر باتون في الدقيقة 57 من مجريات اللقاء، ليتأهل الفريق المغربي إلى دور المجموعات بعد حسمه مباراتي الذهاب والإياب لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وقسى نادي الصفاقسي التونسي على نظيره فييرس الأوغندي بثلاثية نظيفة، عن طريق علاء الدين المرزوقي، وفراس شواط، وكواكو كواديو، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وتمكن نصر حسين داي من حجز مقعده في دور المجموعات على حساب أهلي بنغازي الليبي، بعدما فاز عليه في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الليبي بهدف نظيف.

الجدير بالذكر أن بالأمس، تأهل كلاً من الزمالك المصري، ونهضة بركان المغربي، وحسنية اغادير المغربي إلى دور المجموعات.