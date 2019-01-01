الكونفدرالية - العرب ينجحون في مهمتهم ويصعدون لمجموعات الكونفدالية

المهمة تمت بنجاح للمصري وبارادو ونهضة بركان وحسنية أكادير والنصر

استكملت الفرق العربية مشوارها بنجاح في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهلت جميعها إلى دور المجموعات، بعدما تخطت دور الـ23 الثان.

في المباراة الأولى، انتصر المصري البورسعيدي أمام كوت دور السيشيلي بثنائية نظيفة، على استاد الجيش بالسويس.

الهدفان سجلهما المهاجم أحمد جمعة في الدقيقتين 21 و78.

وكان الفريق البورسعيدي قد انتصر كذلك في لقاء الذهاب بسيشل برباعية نظيفة، ليصعد بالفوز بنتيجة 6-0.

في المباراة الثانية، بين النصر الليبي وبرولين إف سي، وفاز الأول بثنائية نظيفة.

وأكد النصر تفوقه رغم أنه تعادل على أرضه بثنائية لكل منهما في لقاء الذهاب.

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في المباراة الثالثة، حقق حسنية أغادير المغربي الفوز أمام جرين إيجلز الزمبابوي بثنائية مقابل هدف وحيد.

الفريق الأكاديري كان قد تعادل خارج أرضه في لقاء الذهاب بهدف لكل منهما.

في المباراة الرابعة، حقق نهضة بركان المغربي انتصارًا كبيرًا أمام فوسا جينيورالملغاشي بخماسية نظيفة.

سجل الخمسة أهداف آلان تراوري "هدفين" ومحمد عزيز "هدفين" وحمدي لعشير.

وكان قد فاز النهضة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة في الذهاب.

المباراة الخامسة والأخيرة، فاز بها بارادو الجزائري أمام كمبالا سيتي الأوغندي برباعية مقابل هدف وحيد.

الفريق الجزائري كان قد تعادل سلبيًا دون أهداف في مواجهة الإياب.