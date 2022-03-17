الكلاسيكو: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2021-22.

الكلاسيكو بتاريخه الكبير يتجدد مرة أخرى، وهذه المرة الدوافع مختلفة للغاية بين الفريقين، في ظل وضعيتهما في الدوري الإسباني.

ريال مدريد، صاحب الأرض، يدخل المباراة منتشيًا بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان، ومواصلة صدارة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق "الليجا" برصيد 66 نقطة، متفوقًا بفارق عشر نقاط عن إشبيلية الوصيف، مع تبقي عشر جولات على نهاية المسابقة.

أما برشلونة، الضيف، فيدخل المباراة من أجل محاولة إثبات أن الطفرة التي حققها الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز لم تكن صدفة أبدًا، وأن الفريق عازم على التطور أكثر.

مباراة الكلاسيكو هي الاختبار الأقوى حتى الآن بالنسبة إلى تشافي، صحيح أنه واجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخسر بصعوبة بنتيجة 3-2 بعد التمديد لأشواط إضافية، لكن وضع "البلوجرانا" تغير تمامًا منذ ذلك الوقت.

برشلونة أضاف عددًا من العناصر المميزة في فترة الانتقالات الشتوية، كما أن اللاعبين انسجموا إلى حد كبير مع أفكار تشافي، وهو ما يبرهن أن مباراة الكلاسيكو ستكون اختبارًا حقيقًَا لمدى تطور المجموعة ككل.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن سنتعرف سويًا على موعد "كلاسيكو الليجا" بين برشلونة وريال مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد "كلاسيكو الليجا" بين ريال مدريد وبرشلونة؟

موعد كلاسيكو الليجا بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 20 مارس 2022، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية. ما هي القنوات الناقلة لمباراة "كلاسيكو الليجا" بين ريال مدريد وبرشلونة؟

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة الكلاسيكو على شاشتها.

متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - برشلونة الأحد 20 مارس 2022،

23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports 1 HD Premium سانتياجو برنابيو

ما هي أخبار برشلونة قبل الكلاسيكو؟

يعيش برشلونة وضعية مميزة في الدوري الإسباني، حيث تمكن من تغيير الفترة السلبية التي مر بها، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

ورغم الأجواء الإيجابية وتعاقد برشلونة مع لاعبين مثل فيران توريس، وبيير إيميريك أوباميانج وداني ألفيش وأداما تراوري، وهذه المجموعة نجحت مع تشافي في إعادة بعض البريق الذي فقده "البلوجرانا".

اللاعب الإصابة سيرجي روبيرتو أوتار الركبة أنسو فاتي أوتار الركبة صامويل أومتيتي إصابة في القدم عبد الصمد الزلزولي التهاب وتر الرضفة

ما هي أخبار ريال مدريد قبل الكلاسيكو؟

يواصل ريال مدريد تصدره لترتيب الدوري الإسباني، بعد أن رفع رصيده إلى 66 نقطة، متفوقًا بفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ولم يعلن ريال مدريد قائمة الكلاسيكو، في ظل التخوف بشأن حالة كريم بنزيما ورودريجو، فيما تأكد غياب فيرلان مندي عن المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

اللاعب الإصابة فيرلان مندي إصابة عضلية

التشكيل المتوقع لريال مدريد

تعرض عدد من لاعبي ريال مدريد إلى إصابات متفرقة خلال مواجهة ريال مايوركا الأخيرة في الدوري الإسباني، ومن المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

داني كارباخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - ناتشو

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - جاريث بيل - ماركو أسينسو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يمر برشلونة بفترة رائعة على صعيدي الأداء والنتائج مؤخرًا، من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" على التشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

داني ألفيش - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

عثمان ديمبيلي - بيير إيميريك أوباميانج - فيران توريس

ما هو تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني؟

تحمل مباراة "كلاسيكو الليجا" التي تقام مساء الأحد رقم 250 بين ريال مدريد وبرشلونة في جميع البطولات، لكنها ستكون المباراة رقم 184 في الدوري الإسباني انتهت 35 منها بالتعادل.

وبالنظر إلى مباريات ريال مدريد وبرشلونة في "الليجا" نجد تفوقًا نسبيًا للنادي الملكي، بعد أن حقق الفوز في 76 مباراة وسجل 295 هدفًا في المواجهات السابقة بالدوري الإسباني.

فيما تمكن برشلونة من الفوز في 72 مباراة، وسجل 291 خلال المواجهات السابقة في "كلاسيكو الليجا".