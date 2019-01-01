الكلاسيكو .. فالفيردي يستقر على تشكيلة برشلونة الأساسية أمام ريال مدريد

المفاضلة حتى الآن على مركز واحد

أفادت بعض المصادر المقربة من نادي برشلونة، أن المدرب إرنيستو فالفيردي استقر بالفعل على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام ريال مدريد في كلاسيكو الجولة العاشرة لليجا، المقرر له مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو".

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن المدرب الباسكي بدأ يستقر منذ قرابة الشهرين على الخلطة السحرية، التي ساعدته على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك بعد سلسلة الإصابات التي حرمت الفريق من لاعبين أساسيين مثل عثمان ديمبيلي وآرثر ميلو.

ولفت المصدر إلى أنه في غضون شهرين وسبعة أيام، تغيرت أشياء كثيرة في تشكيلة البرسا، على اعتبار أنه إذا كان الكلاسيكو قد لُعب في توقيته في الـ26 من أكتوبر الماضي، كان سيلعب ديمبيلي وميلو في التشكيلة الأساسية، بينما لاعب مثل إيفان راكيتيتش، كان يعيش أسوأ لحظاته.

أما الآن، فتوقع التقرير أن يبدأ فالفيردي المباراة بتير شتيحن في حراسة المرمى، أمامه ثنائي قلب الدفاع جيرار بيكيه والفرنسي كليمون لونجليه.

وأوضحت الصحيفة أن تعافي الظهير الأيمن جوردي ألبا من إصابته، يعني أنه سيكون الظهير الأيمن في التشكيلة الأساسية لمباراة الغد، فقط يتبقى الاستثناء الوحيد في مركز الظهير الأيمن، بالمفاضلة بين سيميدو وسيرجي روبرتو.

وفي الوسط، سيبدأ بالثلاثي إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج، وفي الأمام ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي، لويس سواريز وأنطوان جريزمان.

وفي الختام، نوه المصدر بأن التشيلي آرتورو فيدال سيكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء، للاستفادة من قوته وشراسته عندما يحتاج فالفيردي لإحداث ثورة في الشوط الثاني.