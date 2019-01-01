الكلاسيكو | ريال مدريد يستعيد كروس وفاران وبراهيم خارج القائمة

تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن نادي ريال مدريد قائمة الفريق المشاركة في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في "كامب نو".

وشهدت القائمة استعادة توني كروس بعد إراحته أمام ديبورتيفو ألافيس بجانب عودة الموقوف عن لقاء الليجا رافائيل فاران.

واستمر غياب فريدريكو فالفيردي وبراهيم دياز وخيسوس فاييخو وانضم لهم ألفارو أودرويوزولا بعد عودة داني كارفاخال.

ريال مدريد لم يعرف الخسارة في "كامب نو" بكأس الملك منذ موسم 1996-1997 كما لم يودع البطولة على يد برشلونة منذ 2011-2012.

ولم يسبق أن سجل ليونيل ميسي، هداف الكلاسيكو التاريخي، مع برشلونة ضد ريال مدريد في بطولة الكاس.

جدير بالذكر أنّ كيلور نافاس لم يعرف الخسارة في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" خلال مسيرته في ريال مدريد.