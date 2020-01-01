حكاية من الكلاسيكو | عندما صفق البرنابيو إعجاباً بسحر رونالدينيو

مباراة خالدة في سجل المقابلات بين العملاقين

كم مرة في تاريخ كرة القدم احتفت الجماهير بأحد لاعبي خصمها بعد أن أذل فريقها وكبده خسارة كبيرة؟ أمر نادر الحدوث، وتخيل أن يحدث في ملعب "سانتياجو برنابيو" من طرف جماهير ريال مدريد لنجم برشلونة!

في نوفمبر 2005 وقفت جماهير النادي الملكي لتحية البرازيلي رونالدينيو بعد العرض الذي يعتبره الكثيرون الأفضل له بقميص النادي الكتالوني، في ليلة خُلدت في تاريخ لقاءات الكلاسيكو.

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دخل برشلونة المباراة وهو حامل لقب الليجا ومتصدر النسخة الحالية، بينما كانت معاناة أصحاب الأرض مستمرة ومحاولات فاندرلي لوكسومبورجو مستمرة من أجل إعادة ريال مدريد للمنافسة مع البلوجرانا المتوهج بقيادة الثلاثي رونالدينيو، ليونيل ميسي، وصامويل إيتو.

المباراة بدأت قوية من الضيوف وهز إيتو الشباك سريعاً بفضل تمريرة سحرية من ميسي، وعانى دفاع ريال مدريد الكهل في التعامل مع سرعات ومهارات ثلاثي برشلونة، وفشل الشاب الجديد سيرخيو راموس في تقديم الإضافة.

بعد أن انتهى الشوط الأول على وقع هدف إيتو، حاول لوكسومبورجو سد الثغرة يمين دفاعه التي صال وجال بها رونالدينيو بتحويل راموس لمركز الظهير، ولكن الطين ازداد بلة، وفشل المدافع الإسباني في التعامل مع النجم البرازيلي.

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راوغ "روني" راموس مرتين بأسلوب مشابه في الدقائق 60 و77 ثم هز شباك إيكر كاسياس، ليرفع غلة برشلونة لثلاثية نظيفة، وسط صمت تام من جماهير البرنابيو تحول بعد ثالث الأهداف إلى تصفيق للساحر البرازيلي الذي أهان دفاعات فريقهم.

فاز برشلونة بالثلاثية وقتها واستمر في صدارته لليجا، وتواصلت معاناة ريال مدريد، ولكن اللقطة التي حُفرت في الذاكرة كانت التصفيق الحاد الذي تحصل عليه رونالدينيو بعد عرض للتاريخ في "سانتياجو برنابيو".

يمكن مشاهدة المباراة كاملة عبر قناة برشلونة من هنا.