اشتباكات بين محتجين والشرطة بعد الكلاسيكو

السياسة تلقي بظلالها على المباراة

شهد مدينة برشلونة اشتباكات عنيفة مساء الأربعاء بين عدد من المحتجين والشرطة في أعقاب لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد والنادي الكتالوني.

وألقت السياسة بظلالها أثناء المباراة المنتهية بالتعادل السلبي، إذ رفع الجمهور لافتات تطالب بالحرية، كما شهد الشوط الثاني إلقاء كرات في الملعب كاحتجاج.

وذكرت الشرطة لجول أن تم القبض على تسعة أشخاص في شوارع برشلونة على إثر الاشتباكات وقيامهم بإلقاء أشياء على قوات الأمن.

وبحسب "AFP"، فتعرض 12 متظاهر للإصابة بسبب إشعال النيران وإلقاء الحجارة، وإلقاء الشرطة للرصاصات المطاطية بالمقابل.

وتعرض اللقاء في الأصل للتأجيل من موعده الأصلي في نهاية أكتوبر الماضي إلى منتصف ديسمبر بسبب المظاهرات وقتها في شوارع مدينه برشلونة.

وأقامت جماعة "تسونامي الديموقراطية" عدداً من التظاهرات في شوارع المدينة قبيل انطلاق اللقاء كما وعدت في الأيام السابقة للأحداث.

وأدت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين لرفع رصيدهما إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب بعد مرور 17 مباراة.