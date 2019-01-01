الكلاسيكو | راموس × بيكيه.. لمن الغلبة الرقمية؟

قبل الكلاسيكو، تعرف على مقارنة تفصيلية لموسم الثنائي حتى الآن..

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم إلى الحدث الأهم والأبرز في هذه الرياضة، عندما يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني المقرر له مساء الأربعاء في إطار منافسات الدوري الإسباني.

لطالما كانت المقارنات بين النجوم محل نقاش بين الجميع، فجمهور كل نادٍ مؤمن بأنه يمتلك الأفضل، ولا يقبل أن يرى غيره، مما يؤدي إلى نقاشات حادة دائمًا، لا سيما وعندما يتعلق الأمر بأساطير في كل فريق.

لكن تظل الأرقام هي الخيار الأفضل على الإطلاق للمقارنة، فالأرقام لن تظلم أحدًا، بل على العكس ستقدم نتائج منصفة لجميع الأطراف، فهي المرآة لكل ما يقدمه اللاعب على أرض الملعب.

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سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه، اثنان من أساطير الكرة الإسبانية، كلٌ منهما يدين بالولاء لفريقه بصورة لا تعقل، وكلٌ منهما قدّم الكثير في مسيرته، ولكن ترى من هو الأفضل بينهما؟ بالطبع المدريدي يُقدس راموس، والكتلاني لا يستطيع أن يُقلل من بيكيه.

هُنا تحضر قيمة الأرقام، والحديث في هذه المقارنة بشكل عام سيكون عن أرقام الثنائي خلال هذا الموسم في منافسات الليجا، فحتى الآن يبرز دورهما بصورة واضحة في تقاسم الريال وبرشلونة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

سيرجيو راموس

لعب راموس هذا الموسم 16 مباراة في الليجا، وكلها كان أساسيًا، ارتكب راموس 23 مخالفة تحصل من خلالها على 3 بطاقات باللون الأصفر وحتى الآن لم يُطرد في أي مواجهة.

خلال الـ16 مباراة، تمكن ريال مدريد من الخروج بشباك نظيفة بمشاركة راموس في 7 مباريات، راموس قام باعتراض سبيل الكرة في مرتين، مع 25 التحامًا ناجحًا وقيامه بإخماد 11 تسديدة على مرمى تيبو كورتوا.

قام راموس بـ16 اصطدام وتوقيف للكرة ناجح، ونجح في 64% من إجمالي اصطداماته وكسب الاستحواذ لفريقه في 98 مناسبة، ولكنه أخطا بصورة مباشرة وتسبب في هدف وحيد خلال الـ16 مباراة، إلى جانب تسببه في ركلة جزاء واحدة على فريقه.

جيرارد بيكيه

شارك بيكيه في 15 مباراة وكلهم أيضًا بشكل أساسي وارتكب 15 مخالفة ضد فريقه وتحصل على 8 بطاقات من اللون الأصفر مع عدم تلقيه لأي بطاقة حمراء.

خلال الـ15 مباراة خرج برشلونة بشباك نظيفة في مبارتين فقط، وقام بيكيه باعتراض سبيل الكرة في 13 مرة، مع 13 التحامًا ناجحًا وقام بإخماد 20 كرة كانت في طريقها إلى مرمى تير شتيجن.

قام بيكيه بـ10 اصطدامات ناجحة، ونجح في 71% من إجمالي اصطداماته القاطعة للكرات، وكسب الاستحواذ لفريقه في 102 مناسبة لفريقه ولم يرتكب أي خطأ مباشر أدى لهدف في شباك فريقه، ولكنه تسبب في ركلة جزاء وحيدة.