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يدرس الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لعملاق الرياض النصر، استبعاد اسم مفاجئ من قائمة الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في الكلاسيكو السعودي الكبير ضد النادي الأهلي، مساء الجمعة.

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النصر يحل ضيفًا على الأهلي، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يفكر بوستيكوجلو في استبعاد النجم الفرنسي محمد سيماكان من قائمة الفريق النصراوي ضد الأهلي؛ على أن يتخذ القرار النهائي في الاجتماع الفني، الذي يسبق الكلاسيكو مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأسترالي يميل إلى الاعتماد على الثمانية أجانب، وهم: "الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطناه جواو فيليكس وسامو كوستا، والبرازيليان بينتو ماتيوس وأنجيلو جابرييل، والإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني".

ماذا عن البيت الأهلاوي؟

أما بخصوص عملاق جدة الأهلي؛ فتأكد غياب النجم صالح أبو الشامات عن كلاسيكو النصر، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

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بينما شارك الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب الفريق الأهلاوي، في تدريبات الخميس؛ إلا أنه لم يصل إلى الجاهزية الكاملة، حسب صحيفة "الرياضية" دائمًا.

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وكشفت الصحيفة عن أن الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي؛ يتجه إلى استبعاد الأوكراني أرتيم بوندارينكو، من قائمة الكلاسيكو السعودي الكبير.

ويحتل الأهلي "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة؛ وذلك من 7 انتصارات مقابل 4 هزائم، خلال 11 مباراة.

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ومن ناحيته.. يحتل فريق النصر الأول لكرة القدم "المركز الثالث" برصيد 28 نقطة؛ بفارق الأهداف عن القادسية "الوصيف" - الذي لعب مباراة أكثر -، ونقطتين عن عملاق الرياض الهلال "المتصدر".