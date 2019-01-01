الكشف عن موقف المحمدي من الاستمرار مع أهلي جدة

تمديد تواجد صالح المحمدي مع أهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف أهلي جدة مع صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت للفريق من منصبه خلال الفترة المقبلة.

وكان المحمدي قد تولى تدريب الأهلي خلفًا لبرانكو بعد إقالته من تدريب الراقي عقب الهزيمة أمام الوحدة بثنائية عقب أداء باهت في بداية الدوري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي سيمدد تكليف صالح المحمدي كمديرًا فنيًا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن المدير الفني سيقود الأهلي حتى مباراة الفيحاء المقبلة المقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل، حتى الاتفاق مع مدير فني جديد.

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وأكدت التقارير أن إدارة الأهلي تسعى في الوقت الحالي للتعاقد مع مدير فني أجنبي قوي لقيادة الفريق خلال المنافسات المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق المحمدي مع الأهلي الفوز في لقاء الفتح ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينتظره مواجهة قوية أمام النصر في الجولة الخامسة.