الكشف عن مطالب عموري المالية للعودة للعين

اللاعب مازال في مرحلة المفاوضات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الغموض يُحيط بمستقبل عمر عبد الرحمن "عموري"، إذ يتأرجح بين الاستمرار مع الهلال أو العودة للعين.

وأدرج الهلال اللاعب الإماراتي ضمن كشف اللاعبين الحاضرين لمعسكر الإعداد هذا الصيف، رغم أن عقده مع الفريق سينتهي قبل انطلاق الموسم الجديد ولم يتم حسم موقفه من البقاء حتى الآن.

ويُحاول العين منذ عدة أسابيع التوصل لاتفاق مع عموري، وقد تحدثت عدة مصادر عن قُرب التوصل لاتفاق فيما نفت مصادر آخرى هذا الأمر وتحدثت عن وجود عقبات أبرزها خوف الزعيم البنفسجي من جاهزية اللاعب الصحية والبدنية، والطلبات المالية المبالغ بها من جانب عموري.

حسين عموتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفجيرة

صحيفة الرؤية أوضحت أن عموري طلب من العين الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والبالغة 14 مليون درهم إماراتي، ومعهم الحصول على 24 مليون درهم في الموسم نظير توقيعه للفريق.

من جانبهم، انتقد العديد من النقاد والمحللين وحتى الجماهير انشغال عموري بالعقود والمفاوضات على حساب نجاحه الفني واستكمال مسيرته الكروية.

لافتين النظر إلى أن ما يحدث هذا الموسم هو تكرار لأحداث الموسم الماضي التي انتهت برحيله عن الإمارات واللعب في السعودية، ومدى تأثير ذلك على استعداده للموسم الجديد وما نتج عن هذا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي أثرت سلبًا على مسيرته.