الكشف عن موقف سالم الدوسري أمام النصر في نهائي كأس الملك

الدوسري عانى من الإصابة خلال الفترة الماضية

استعاد نادي الهلال نجمه سالم الدوسري قبل مواجهة النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى الهلال لتكرار فوزه على النصر، من أجل خطف لقب الكأس والجمع بين لقبي الدوري والكأس بعد أن توج بالأول مؤخرًا.

وشارك سالم الدوسري في تدريبات الهلال اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة النصر، حيث غاب عن لقاء الفريقين في الدوري السعودي.

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وكان الهلال قد حقق الفوز على النصر الإثنين الماضي بهدفين دون رد في أداء أكثر من ممتاز جعل الزعيم متصدرًا.

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الإصابة لحقت بالدوسري في معسكر المنتخب السعودي قبل مواجهة جامايكا وديًا، ولكنه شارك في مران اليوم واستكمل برنامجه التأهيلي.

ويعد الغياب الوحيد في مران الهلال اليوم هو الحارس عبدالله المعيوف والذي يحيط به الغموض حول لحاقه بمواجهة نهائي الكأس من عدمها.