الكشف عن موقف بيراميدز من بيع "تراوري"

تراوري هدفًا لأندية الدوري المصري في الفترة الأخيرة على رأسهم الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف نادي بيراميدز تجاه بيع البوركيني إيريك تراوري لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير مؤخرًا حول رغبة الأهلي المصري في شراء تراوري في الشتاء من أجل تدعيم خط الوسط في النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لما نشرته صحف مصرية، اليوم الإثنين، أن بيراميدز أغلق تمامًا فكرة رحيل تراوري عن الفريق خلال الوقت الحالي.

وجاء قرار بيراميدز بسبب اعتبار تراوري أحد العناصر الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة ومن الهدافين حيث حسم أكثر من لقاء.

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ويسعى بيراميدز في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق للمنافسة على لقب الدوري وأيضًا ضمان الصعود إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة بعد لعب 5 مباريات حيث فاز في 3 وتعادل اثنين ولم يتلق أي خسارة.