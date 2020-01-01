الكشف عن موقف أمرابط من مواجهة النصر والفيصلي بالدوري السعودي

النصر يستعد لمواجهة الفيصلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، موقف نور الدين أمرابط صانع ألعاب النصر من اللحاق بلقاء العالمي المقبل في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المغربي أمرابط الذي أصبح عنصرًا هامًا للغاية في صفوف فريق النصر، قد تعرض سابقًا لتمزق عضلي وفقًا للتشخيص المبدئي خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن أمرابط شارك في تدريبات الفريق الجماعية بعد موافقة طبيب الفريق للمشاركة.

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وأشارت التقارير أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر قد أبعده خلال الأيام الأخيرة من التدريبات من أجل عدم تفاقم الإصابة وغيابه لفترة أكبر.

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تمكن أمرابط من التعافي سريعًا من الإصابة التي لحقت به على المستوى العضلي، وأصبح جاهزًا لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مواجهة النصر والفيصلي، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، حيث يسعى العالمي للضغط على الهلال صاحب الصدارة.