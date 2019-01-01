الكشف عن موعد وصول زوكانوفيتش إلى جدة

زوكانوفيتش يدعم دفاعات الأهلي في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موعد ظهور زوكانوفيتش المدافع الجديد لأهلي جدة مع الراقي بعد التعاقد الرسمي.

وكان أهلي جدة قد ضم زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد وتحقيق انطلاقة مميزة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن زوكانوفيتش سيصل غدًا الأربعاء إلى مدينة جدة من أجل الانضمام لتدريبات الفريق.

وأشارت التقارير أن تأخر وصول البوسني زوكانوفيتش مدافع الأهلي الجديد، يعود بسبب بعض الظروف الشخصية للمدافع البوسني.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البوسني لقائمة أهلي جدة في مواجهة العدالة الخميس المقبل ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويمني الجهاز الفني لأهلي جدة، نفسه بتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري السعودي، للمنافسة على اللقب في النسخة المقبلة.