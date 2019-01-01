الكشف عن موعد قيد نواف العابد في قائمة الهلال

أكد في تصريحات صحفية أن قيد العابد سيتم في الساعات الأولى من اليوم الأول لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف فهد المفرج مدير عام فريق الهلال لكرة القدم، عن موقف اللاعب نواف العابد، من القيد مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

المفرج أكد في تصريحات صحفية أن قيد العابد سيتم في الساعات الأولى من اليوم الأول لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة "الاقتصادية" نقلت تصريحات المفرج التي قال فيها : موقف محسوم بشكل نهائي، سنعيد قيده كلاعب محترف في كشوفات النادي. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأوضح المفرج أن اللاعب سيتم قيده يوم السابع يناير، وسيكون ضمن القائمة المشاركة في مباراة الرائد في الجولة الـ 11 في الشهر الحالي.

بيتزي: مباراة كانت شيقة بين منتخبين مميزين، وكلاهما فرض أسلوب لعبه، في لقاء اعتبره أشبه بمباريات كأس العالم، وهو ما كنا نبحث عنه قبل كأس آسيا 2019.

(📸: @SaudiNT ) pic.twitter.com/94bWlW90GN — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018

يُذكر أن العديد من التقارير قد توقعت رحيل العابد عن صفوف الهلال خلال الفترة المقبلة إلا أن مسؤولي الفريق تمسكوا ببقاء اللاعب.