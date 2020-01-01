الكشف عن موعد عودة الجماهير بالدوري الإنجليزي

أنباء مبشرة لجماهير البريميرليج

حالة كبيرة من الانتظار لجماهير الدوري الإنجليزي، بخصوص عودة المدرجات لصورتها الطبيعية من جديد بعد فترة طويلة من الغياب.

فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي بشكل كامل في مارس الماضي، قبل أن تعود مرة أخرى الحياة في شهر يونيو ولكن خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور.

نادي آرسنال الإنجليزي، كشف عن أنباء سارة عبر موقعه الرسمي، للحديث عن موعد عودة الجماهير بشكل تدريجي إلى ملعب الإمارات بداية من الموسم الكروي الجديد.

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وكشف النادي عن بعض تفاصيل خطته لعودة الجماهير، ولكن بأعداد مخفضة في البداية، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا.

وأوضح آرسنال أن الفريق سيخوض أول 3 أسابيع من الدوري بدون جمهور، ولكن الأمر سيختلف بشكل كبير في الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن تظهر بعض الأعداد التي تصل إلى 15 ألف في ملعب الإمارات، عندما يستضيف المدفعجية شيفيلد يونايتد في 3 أكتوبر القادم.

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يذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021 ستبدأ يوم 12 سبتمبر الجاري، بينما تُلعب الجولة الختامية في 23 مايو 2021.