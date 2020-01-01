الكشف عن موعد ظهور إيجالو الأول مع مانشستر يونايتد

بعد غيابه عن معسكر إسبانيا

كشفت مصادر صحفية إنجليزية تحظى بمصداقية لا بأس بها، عن موعد ظهور المهاجم النيجيري أوديون إيجالو للمرة الأولى بقميص ناديه الجديد مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فسوف يسجل هداف بطولة الأمم الأفريقية، ظهوره الأول في سهرة الإثنين المقبل، التي سيحل خلالها الفريق ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي.

ووقع عملاق البريميرليج مع إيجالو في آخر ساعات الميركاتو الشتوي الأخير، لحل معضلة النقص العددي الحاد في الخط الأمامي، بعد إصابة ماركوس راشفورد، بجانب التأخر في جلب بديل للبلجيكي روميلو لوكاكو بعد انتقاله إلى إنتر الصيف الماضي.

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وأفادت نفس الشبكة، أنه بالرغم من غياب إيجالو عن معسكر الشياطين الحمر في إسبانيا، إلا أنه سيكون حاضرًا في قمة الجولة الـ26 المنتظرة الأسبوع المُقبل.

وأرجع المصدر سبب غياب الوافد الجديد عن معسكر إسبانيا، لحرص الطاقم الطبي على سلامته، ومنحه الوقت اللازم للتكيف على أجواء النادي والمدينة وغيرها من الأشياء المختلفة عن حياته في الصين، وكذا كإجراء احترازي كما يحدث مع كل العائدين من الصين، بسبب مراض كورونا الجديد.

وسبق لصاحب الـ30 عامًا أن خاض تجربة إنجليزية مع واتفورد في الفترة بين عامي 2014 و2017، سجل خلالها 39 هدفًا من مشاركته في 99 مباراة، منهم 36 هدفًا في 90 مباراة على مستوى الدوري.

وسيطير مانشستر إلى غرب لندن وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب أندية البريميرليج، برصيد 35 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.