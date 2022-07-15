الكشف عن موعد إعلان تعاقد الاتحاد مع طارق حامد

طارق حامد في طريقه للاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان نادي الاتحاد عن التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط فريق نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الاتحاد أنهى اتفاقه مع طارق حامد، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه الزمالك بنهاية الموسم الماضي 2021-2022.

وأشارت صحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن نادي الاتحاد أنهى إجراءات ضم طارق حامد لاعب الزمالك، وأن الصفقة في طريقها للإعلان عنها بشكل رسمي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد سيُعلن عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن إنهاء كافة إجراءات التعاقد وانتهاء أزمته مع فريقه الزمالك.

ويسعى طارق حامد للاتفاق مع إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على الانضمام لمعسكر الاتحاد الذي سينطلق يوم 23 يوليو في النمسا.

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طارق حامد سيخضع للكشف الطبي رفقة نادي الاتحاد يوم 20 يوليو الجاري، وذلك رفقة زملائه بصفوف العميد، قبل السفر إلى النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

يأتي ذلك بعدما رفض طارق حامد كافة العروض التي قدمتها إدارة الزمالك له من أجل تمديد عقده، ليرحل في صفقة انتقال حر عن القلعة البيضاء.