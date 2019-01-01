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الكشف عن موعد إعلان الاتحاد القطري رزنامة الموسم الجديد

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تعرف على موعد انطلاق الموسم الجديد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استقر الاتحاد القطري لكرة القدم، عن الوقت الذي سيعلن خلاله موعد انطلاق الموسم الجديد 2019/2020.

وكشفت جريدة "استاد الدوحة" القطرية عن أن الاتحاد القطري لكرة القدم، سيعلن عن رزنامة الموسم المقبل، خلال اليومين المقبلين، والبداية ستكون بكأس السوبر يوم 17 أغسطس.

وتجمع مباراة كأس السوبر القطري، بين السد بطل الدوري، والدحيل بطل كأس أمير قطر.

بطولة دوري نجوم قطر، سينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، ودوري الرديف "قطر غاز" يوم 23 من نفس الشهر.

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وينطلق دوري الدرجة الثانية القطري، يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الرزنامة بالكامل خلال اليومين المقبلين.

 

ومن المقرر أن تقضي قرعة دور الـ16 بكأس الأمير 2020، مواجهة  الفرق الثمانية الأولى بترتيب النسخة المنتهية من الدوري مع الفرق صاحبة المراكز من ٩-١٦، أما قرعة الدورين ربع ونصف النهائي فستكون مفتوحة.

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