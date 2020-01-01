الكشف عن مواعيد مباريات كأس مصر وانطلاق الدور الثاني من الدوري

اتحاد الكرة يرتب مواعيد المباريات المقبلة من الدوري المصري والكأس

أعلنت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم السبت، عن مواعيد وملاعب دور الـ16 لبطولة كأس مصر في النسخة الحالية.

واستثنى الاتحاد المصري لكرة القدم، كلًا من الأهلي والزمالك من مباريات البطولة بسبب الارتباطات الإفريقية المقبلة لهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، والزمالك أمام الترجي التونسي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتبدأ المباريات من السبت المقبل يوم 15 فبراير الجاري بين أبو قير للأسمدة وحرس الحدود في ستاد الإسكندرية في تمام الثانية ظهرًا.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره أسوان على ستاد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساءً، ووادي دجلة أمام نادي مصر في ستاد السلام الأحد 16 فبراير.

يوم 17 فبراير طلائع الجيش يواجه نظيره مصر للمقاصة على أرضية ملعب "بتروسبورت" في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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الأربعاء 19 فبراير الجاري يشهد مواجهة المقاولون العرب والمصري البورسعيدي على ستاد السويس الجديد في تمام الخامسة مساءً.

ويواجه الإسماعيلي نظيره بيراميدز في تمام الخامسة من يوم 21 فبراير الجاري على ملعب الإسكندرية في تمام الخامسة مساءً.

وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.