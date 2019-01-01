الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي

مباريات قوية في ربع نهائي كأس الخليج العربي

أعلنت رابطة المحترفين في الإمارات، عن مواعيد مباريات دور ربع نهائي من بطولة كأس الخليج العربي في الموسم الحالي 2019 – 2020.

تطور كبير تشهده الكرة الإماراتية ومنافسة على الألقاب بين أكثر من ناد خلال السنوات الأخيرة وهذا يظهر على نتائج المباريات في الفترة الأخيرة.

وأعلنت لجنة المحترفين، أن المباريات في ربع نهائي كأس الخليج العربي ستنطلق بمواجهة الشارقة والعين على ستاد "هزاع بن زايد" في تمام السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

وتقام في نفس التوقيت لقاء الفجيرة والنصر، على ستاد "الفجيرة"، ويقام ديربي أبو ظبي بين الوحدة والجزيرة في نفس اليوم في تمام الثامنة والنصف.

وتقام المباراة الرابعة يوم الجمعة، بين شباب الأهلي دبي أمام نظيره الوصل، في نفس توقيت ديربي أبو ظبي، على ستاد راشد.

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الجدير بالذكر أن الدور ربع النهائي يقام من مباراة واحدة يستضيفها الفريق صاحب الترتيب الأعلى في دور المجموعات.

ويسعى شباب الأهلي دبي الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي ، بعد أن حققه في النسخة الماضية على حساب الوحدة في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.