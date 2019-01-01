الكشف عن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي الإماراتي

منافسة قوية على لقب دوري الخليج العربي الموسم الحالي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد مباريات الدور الثاني لبطولة دوري الخليج العربي، وذلك بعد الاجتماع التنسيقي مع لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم.

وعقدت اللجنة الاجتماع من أجل تنسيق مواعيد بطولات الإمارات الخاصة بالأندية في النصف الثاني من الموسم بالمواعيد.

وعلى ضوء ذلك تقرر التالي:

- إقامة نصف نهائي كأس الخليج العربي بتاريخ 10 يناير 2020 وهذا جاء بطلب من لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وبخصوص دوري الخليج العربي، سينطلق الدور الثاني بالجولة 14 والتي ستقام يومي 28 و29 يناير 2020، تليها الجولة 15 يومي 1 و2 فبراير، ثم الجولة 16 في السادس والسابع من الشهر نفسه، ويتوقف الدوري بعدها بسبب ارتباطات الأندية ببطولة دوري أبطال آسيا وربع نهائي كأس رئيس الدولة.

ويستأنف الدوري بإقامة الجولة 17 يومي 27 و28 فبراير 2020، على أن تقام الجولة 18 يومي 6 و7 مارس، ثم الجولة 19 يومي 13 و14 من الشهر نفسه، ثم يتوقف الدوري مجددا بسبب معسكر منتخب الإمارات لمواجهة منتخبي ماليزيا وأندونيسيا، ثم الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وتعود المباريات في 11 أبريل 2020 بالجولة 20 ومن بعدها 21 يومي 16 و17 من نفس الشهر نفسه، ثم الجولة 22 أيام 23 و24و25 أبريل، والجولة 23 في 30 أبريل و1 و2 مايو 2020.

وتتواصل مباريات دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 24 أيام 7، 8 و9 مايو 2020، ثم تقام الجولة 25 يوم 14 مايو، حيث تلعب الجولة الأخيرة "26" يوم 28 مايو من العام المقبل، بإقامة الجولة 26 والأخيرة من دورينا في 28 مايو 2020.

وأشارت اللجنة أن من المحتمل أن يتم إجراء تعديلات على مواعيد الجولتين ما قبل الأخيرة، والأخيرة بناء على موقف الأندية في دوري أبطال آسيا.