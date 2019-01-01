الكشف عن ملامح تشكيل الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

الزمالك يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المحتمل للزمالك في مباراته القادمة أمام ديكاداها الصومالي، بقيادة المدير الفني طارق يحيى.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها على ملعب "بتروسبورت" في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن تشكيل الزمالك قد استقر عليه طارق يحيى المدير الفني بشكل كبير.

وأشارت التقارير أن مركز المهاجم سيحافظ عليه عمر السعيد بسبب قلة خبرة مصطفى محمد، بالإضافة إلى تخوف الجهاز الفني لإصابة خالد بو طيب مرة أخرى.

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وسيكون في حراسة المرمى محمد عواد، والدفاع سيتكون من عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وفي خط الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد وأمامهم أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، ومازال موقف شيكابالا غامضًا.