الكشف عن مصير كاسونجو مع الزمالك

كاسونجو تعرض لإصابة قوية مع الوحدة السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المصري المعار للوحدة السعودي منذ يناير الماضي.

وكان كاسونجو قد تعرض لإصابة قوية مع الوحدة في الفترة الأخيرة، ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، حيث خرجت أنباء عن استغناء الزمالك عنه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن ليس هناك أي قرار من مجلس الزمالك بالاستغناء عن كاسونجو في نهاية الموسم.

ويعاني كاسونجو من إصابة بشرخ في الترقوة حيث يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي، أملًا في العودة قبل نهاية الموسم الجاري.

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ويوجد بند في عقد إعارة كاسونجو للوحدة، بأحقية النادي السعودي بشرائه مقابل مليون و400 ألف دولار، وسيتم حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.