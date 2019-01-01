الكشف عن موقف شيكابالا مع الزمالك في مواجهة سموحة

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على سموحة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مصير محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، من اللحاق بمواجهة سموحة من عدمه.

ويواجه الزمالك نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، في السابعة والنصف مساءً.

ويسعى الزمالك للعودة للانتصارات بعد السقوط المدوي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب مازال خارج قائمة الزمالك بسبب شكواه من حصاوي تؤثر عليه، حيث خضع لبعض التحاليل.

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وأكدت التحاليل عدم احتياجه لتدخل جراحي، للتخلص من الألم الذي يلاحق قائد الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث يخضع لبعض الأدوية من أجل العودة للمران.

الزمالك يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث جمع 13 نقطة من 7 مباريات حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في 1 وتلقى هزيمتين.