الكشف عن مصير سيد عبدالحفيظ في جهاز الأهلي

الأهلي يسعى لحسم لقب الدوري بالموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مصير سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي في جهاز الفريق بالموسم الجديد.

ويعد سيد عبدالحفيظ من أبرز من شغلوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، خاصًة وأنه يتعامل جيدًا في الأمور التي تخص الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن سيد عبدالحفيظ مستمر في منصب مدير الكرة في الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأشارت التقارير أن بغض النظر عن اسم المدير الفني للأهلي، سواء باستمرار مارتن لاسارتي المدرب الحالي، أو تولي اسم جديد، سيكون عبدالحفيظ مديرًا للكرة.

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وينافس الأهلي في الوقت الحالي على لقب الدوري المصري الممتاز، ويتبقى فقط له مباراتين، ليتوج باللقب بعد منافسة مع الزمالك الذي له 4 مباريات.