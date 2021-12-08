الكشف عن لاعب الهلال المصاب بكورونا وغيابه عن مواجهة النصر

أعلن نادي الهلال السعودي يوم أمس وجود اشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وقد ألغى النادي المران المسائي وأجرى فحوصات لجميع اللاعبين وعناصر الأجهزة المختلفة العاملة مع الفريق.

بطل آسيا يستعد لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة القادم في مباراة مؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ومن ثم خوض لقاء ديربي الرياض أمام النصر يوم 16 ديسمبر الجاري.

من هو لاعب الهلال المصاب بفيروس كورونا؟

الهلال لم يكشف أمس عن هوية اللاعب المصاب بكورونا، وأشار حسابه على تويتر أن نتائج الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للجميع ستظهر خلال 24 ساعة.

المصادر الصحفية المتابعة وأبرزها صحيفة الرياضية أكدت أن اللاعب هو الظهير الأيمن محمد البريك، وقد تم عزله فور الاشتباه بإصابته بـ "كوفيد 19".

ونقلت الرياضية عن مصدر قوله "الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المصاحبة للمصاب بفيروس كورونا تستغرق نحو 10 أيام عزل قبل العودة مباشرة إلى مزاولة الحياة الطبيعية، بشرط تلقيه جرعتين من اللقاح قبل الإصابة، مبينًا أن المخالطين يتوجب عليهم عمل مسحة للتأكد من سلامتهم".

وحسب ما سبق، تأكد غياب البريك عن مباراتي الهلال أمام الفيحاء والنصر المؤجلتين في الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يكشف النادي عن نتائج بقية اللاعبين اليوم الأربعاء.

ما هو موقف الهلال في الدوري السعودي؟

الهلال لم يلعب سوى 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين هذا الموسم، نظرًا لانشغاله بمباريات دوري أبطال آسيا التي تُوجت بفوزه باللقب الرابع في تاريخه والثاني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

الفريق حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في الـ5 الأخرى ولم يخسر أي لقاء، وقد سجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبل مرماه 10 أهداف.

يمتلك الهلال 20 نقطة يتواجد بهم في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، ولديه فرصة التقدم لمقدمة جدول الترتيب حال فاز في المؤجلتين على الفيحاء والنصر، ولديه مباراة مؤجلة ثالثة أمام الاتحاد لكن لم يُحدد موعدها بعد.