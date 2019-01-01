الكشف عن كواليس تولي لوتشيسكو تدريب الهلال السعودي

الهلال السعودي يستعد للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن كواليس تولي الروماني رازفان لوتشيسكو لتدريب الهلال السعودي، بعد رحيله عن باوك اليوناني.

ويسعى الهلال لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بعد فقدان النسخة الأخيرة في الأمتار الأخيرة لصالح النصر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "مترو سبورت" اليونانية، أن المدرب الروماني وافق على تدريب الهلال براتب سنوي 4 ملايين يورو، و250 ألف يورو للجهاز المعاون.

وأشارت التقارير أن هناك خلاف وقع بين لوتشيسكو ورئيس باوك، بسبب الملفات الهامة التي تتعلق بالفريق وانتهى النقاش بدون نتيجة.

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وأكدت الصحيفة اليونانية أن بعد تلقي المدرب الروماني عرض تدريب الهلال قام بالاجتماع مع رئيس باوك، وأعلن نيته بالرحيل.