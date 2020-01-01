الكشف عن كواليس اجتماع جوارديولا بلاعبي مانشستر سيتي عقب خسارة توتنهام

تفاصيل اجتماع بيب بلاعبيه بعد السقوط أمام توتنهام..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن كواليس الحديث الذي دار بين بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ولاعبيه عقب الخسارة أمام توتنهام، الأحد الماضي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

السيتي أضاع فرص محققة للتسجيل كما أهدر إلكاي جوندوجان، ركلة جزاء خلال تلك المباراة، بينما نجح جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام في قيادة السبيرز للفوز بعدما اعتمد على الدفاع والهجوم المرتد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن لاعبو السيتي اجتمعوا مع الطاقة التدريبي عقب نهاية المباراة، لتحليل هذه الخسارة.

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جوارديولا، كان أول المتحدثين، حيث طالب الجميع بإيجاد حلول لتحسين الوضع، الطاقم المساعد اقترح التخلي عن مبدأ المداورة وتقليل التغييرات على النشكيل الأساسي للفريق من مباراة لأخرى.

لاعبو السيتي يعتقدون ذلك أيضًا، فتثبيت التشكيل قد يضمن لهم إنهاء الموسم في المركز الثاني، والتركيز على مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأهم للسيتيزنز هذا الموسم بجانب كأسي الاتحاد الإنجليزي و"كاراباو".

يذكر أن، جوارديولا نفى عقد اجتماع مع لاعبيه عقب الخسارة من توتنهام، موضحًا: "بعد اللعب بهذه الطريقة؟! كيف سأنتقد اللاعبين بعد تقديم مباراة كهذه؟".

ويحتل مانشستر سيتي، وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة، بفارق 22 نقطة.