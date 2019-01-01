الكشف عن قائمة منتخب السعودية للشباب للمشاركة في كأس العالم 2019

منتخب السعودية يستعد للمشاركة في كأس العالم ببولندا 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة منتخب الشباب التي ستشارك في نهائيات كأس العالم في بولندا خلال العام الجاري.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة بمنافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بجانب كلًا من منتخبات بنما ومالي وفرنسا.

وضمت قائمة منتخب السعودية للشباب، التي ستسافر إلى بولندا للمشاركة في بطولة كأس العالم، 21 لاعبًا، حيث تنطلق يوم 23 مايو الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف الغامدي – عبدالرحمن الشمري – محمد الدوسري

الدفاع: سعود عبدالحميد – خليفة الدوسري – نايف الماس – حسان التمبكتي – محمد الشنقيطي – مهند الشنقيطي – حازم الزهراني

خط الوسط: فراس الغامدي – حامد الغامدي – تركي العمار – خالد الغنام – منصور البيشي – فرج الغشبان – إبراهيم محنشي – سالم السليم – عبدالمحسن القحطاني

الهجوم: يحيى النعجي – فراس البريكان