الكشف عن قائمة محترفي تونس بكأس أمم أفريقيا والنقاز أبرز المستبعدين

القائمة شهدت أغلب اللاعبين والأسماء التي اعتادت على تواجدها جماهير الكرة التونسية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن المدير الفني الفرنسي ألان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين بنسور قرطاج قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

القائمة شهدت أغلب اللاعبين والأسماء التي اعتادت على تواجدها جماهير الكرة التونسية خلال الفترة الأخيرة ولم تشهد العديد من الغيابات.

وتمثلت أبرز غيابات المحترفين في الظهير الأيمن حمد النقاز لاعب نادي الزمالك لوجود البديل من وجهة نظر المدير الفني.

الاتحاد التونسي لكرة القدم، أوضح أن باقي الأسماء والتي ستضم اللاعبين المحليين سيتم الكشف عنها الخميس المقبل، الموافق 30 من شهر مايو الجاري.

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وجاءت القائمة التي أعلنها المدرب الفرنسي، والمكونة من 17 لاعبًا محترفًا، على النحو التالي:

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فاروق بن مصطفى، معز حسن، محمد دراجر، ياسين مرياح، رامي البدوي، ديلان براون، أسامة الحدادي، على معلول، نادر الغندري، ألياس السخيري، فرجاني ساسي، نعيم السليتي، بسام الصرارفي، سيف الدين الخاوي، يوسف المساكني، وهبي الخزري، فخر الدين بن يوسف.

يُذكر أن المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة كلًا من أنجولا وموريتانيا ومالي.