الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد لضم أليجري

كم عرض ريال مدريد على ماسيميليانو أليجري من أجل تولي تدريب النادي الملكي؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن عرض نادي ريال مدريد الإسباني الذي قدمه من أجل تولي ماسيميليانو أليجري لقيادة الفريق الفنية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن إدارة ريال مدريد لا تريد من الفرنسي زين الدين زيدان أن يرحل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي بالرغم من ذلك تحضر نفسها حال قرر زيدان الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.

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وذكرت أن فلورنتينو بيريز قد عرض مبلغ 10 مليون يورو على ماسيميليانو أليجري بالإضافة إلى عقد مدته عامين لتولي تدريب الفريق.

وفي الوقت نفسه أوضح الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن أليجري مطلوب في عدة أندية أخرى خلال الفترة المقبلة، أبرزها إيطالية.

ويعلق أليجري قراره في الوقت الحالي انتظارًا لموقف زين الدين زيدان في ريال مدريد، والذي قد يتم الإعلان عنه بالاسبوع القادم.

جدير بالذكر أن راؤول جونزاليس يعد أيضًا ضمن المرشحين الأساسيين لتولي منصب المدير الفني لريال مدريد خلفًا لزين الدين زيدان.