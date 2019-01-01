الكشف عن طبيعة إصابة حمدالله وموعد عودته

النصر يفقتد خدمات حمدالله خلال الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، طبيعة إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي التي أبعدته عن الفريق خلال المباريات الماضية.

وكان حمدالله قد ابتعد عن النصر بسبب إصابة في قدمه، تعرض لها في أول جولة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حمدالله يعاني من آلألام في مشط قدمه فقط وفي أربطة المفاضل الخاصة بها.

وأشارت الصحيفة أن إصابة اللاعب بعيدة تمامًا عن إصابته أثناء تواجده في الريان القطري، والتي كانت عبارة عن كسر في الكاحل.

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وغاب وقتها حمدالله عن الريان ما يقرب من 4 أشهر، ولكن ينتظر في الوقت الحالي النصر عودة حمدالله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد حمدالله من أبرز اللاعبين في النصر السعودي بشكل خاص والدوري بشكل عام بعد ما قدمه رفقة العالمي الموسم الماضي واحتلاله صدارة هدافي الدوري.